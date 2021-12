宏佳騰海外擴張再進一步,考量台灣原有的廠房產能已近趨滿載,加上歐美對於東協有關稅的優惠,位於越南永福省的新廠23日正式動工。新廠將分兩期建設,2023年預計完成第一期約3萬平方公尺的廠房興建並開始試量產,主要產品為ATV(沙灘車)與三輪車及其引擎,預估正式量產後,整車組裝年總產量可達35萬台。

宏佳騰繼今年第三季智慧電車銷售創同期新高後,今(24)日再發表全能輕巧的首款綠牌智慧電車 Ai-4 Ever,這款新車由 台灣工業設計大師謝榮雅打造,以「形隨機能」的簡約理念與完美的結構力學黃金比例,展現工業設計美學。

為提供女性消費者友善騎乘體驗,Ai-4 Ever 由宏佳騰自主研發車架,車體結構剛性較同級車提升8.8%,操控及過彎穩定性有感升級,並配備無敵大雙置杯架、省力中柱、多功能前掛勾等貼心設計,更能符合女性族群的使用需求。因應 Ai-4 Ever 推出,宏佳騰更全新打造 CROXERA Q 智慧儀表,以首創 4.3 吋直立式全彩動態介面、現代化的美術設計與符合 Ai-4 Ever 智慧電車的設計,更增添閱讀性。

林東閔提到,宏佳騰品牌發展至今已締造許多亮眼成績,在 2021 年底前更創造兩項新里程碑,包含領先業界,成為市場唯一推出綠牌、白牌、三輪商務完整系列車款的電車品牌以及銷售速度最快的電動機車。根據經濟部工業局電動機車產業網截至12月22日的統計資料顯示,宏佳騰僅以2年的時間躍升成為一般消費者申請電動機車購車補助數量的第三名品牌,僅次於Gogoro以及e-moving。