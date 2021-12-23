台大五姬「獸醫乃」劉乃潔傳出將回台大任教。（圖／翻攝劉乃潔臉書）

昔日「台大五姬」以高顏值、高學歷引起關注，有別於其他人都曾進入新聞界、演藝圈發展，「獸醫乃」劉乃潔選擇出國留學，在英國劍橋獸醫學院深造多年後，今傳將回母校台灣大學任教，消息一出讓不少鄉民暴動，「想旁聽」、「選課選起來」。

有網友在PTT八卦板發文表示，根據台大獸醫學系臉書訊息，「劉乃潔老師將於2月1日起回到系上任教」，歡迎對短吻犬呼吸阻塞性呼吸道症候群BOAS及阻塞性睡眠呼吸中止症OAS有興趣的同學，一起加入劉老師的研究行列。讓原PO直呼「明年台大獸醫的分數會暴漲吧？」

有網友分享台大獸醫學系的訊息，透露劉乃潔要回母校任教。（圖／翻攝PTT）

女神回歸母校，讓不少鄉民紛紛留言，「哇！太神啦」、「台大唯一真神」、「我要應徵助教」、「我也有呼吸中止，可以去旁聽嗎」、「有呼吸中止的男生可以優先報名嗎？」、「教授，我不想努力了」、「最低調最會讀書又最正」、「這是要逼人唸獸醫系嗎？」。

劉乃潔保持一貫的低調作風，臉書也未有返台任教的消息，且半年來未曾發文，但有多篇關於短吻犬呼吸阻塞、呼吸中止的研究貼文，與台大獸醫學系的任課資訊吻合。