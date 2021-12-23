國內商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)於今日以「FUSO台灣經濟拖車頭」為題正式發表全新六期全車系，重量級明星產品一字排開展現王者風範。全車系包含3.5噸及5噸熱銷冠軍Canter，貨卡天王Fighter大貨卡，及旗艦重卡Super Great等，除了符合大型柴油車六期排放法規外，更強化—安全(Super Safety)、舒適(Super Comfort)、效能(Super Efficiency)三大面向。

為宣告FUSO六期車時代全面展開，攜手全台車主持續深耕台灣、共轉未來，FUSO此次大手筆選在台南航空站機棚作新車發表，當機棚大門一開啟，全場目光聚向彼端，FUSO六期全車系以大客機為背景，彷彿力士拖曳著飛機，以英雄之姿沈穩邁進會場，讓全場驚呼伴隨著鎂光燈閃爍不停。

活動一開場，台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)董事長林純姬就感性表示，FUSO深耕台灣超過60年，與無數台灣車主見證台灣經濟的起飛與奇蹟，FUSO可說是台灣經濟拖車頭，承載著無數個貨物與夢想。

台灣戴姆勒亞洲商車執行長王立山駕著重卡Super Great進場，他振奮地對全場表示，FUSO籌備許久的六期新車全車系很開心終於在今日推出與大家見面，對於這次的產品我們非常有信心，無論於安全性能、新穎外觀及效能上皆有大幅地提升，在Daimler戴姆勒集團的龐大資源支持下，期望帶給全台客戶最優質的產品及服務，更由衷感謝全台頭家在過去60年來的支持。

FUSO正式推出六期新車全車系，為讓全台頭家有更好的行車體驗，即日起購買FUSO六期新車全車系，即可享有全車三年或十萬公里原廠保固，更多新車資訊請洽全台FUSO經銷商裕益汽車。