證券分析師林鈺凱表示，台股加權指數23日再度往「萬八」挺進，最高一度來到17960.99點，這是繼11月19日以來，台股第三度往「萬八」攻擊。

回顧今年台股，加權指數曾三度強攻18000點，一次成功、兩次失敗，惟每當攻「萬八」後，都會出現一個顯著的回檔。大盤在今年7月回檔逾1700點、今年11月也回檔了800多點。

不過，由此可發現，不僅回檔幅度越來越小，買盤也一次比一次積極，11月的回檔已剩下7月的一半。因此，當加權指數8日台股再次蓄勢攻擊「萬八」，最高衝上17988.88點後，後續雖然經歷拉回，加權指數截至15日也僅下跌約400點。

個股方面，本周納入投資組合的大宇資，旺季效應來臨，股價持續攀高。

展望後市，台股大盤目前距離歷史高點18034.19點，真的就只差一步，預期在12月的最後幾個交易日，將有望見到加權指數改寫歷史新高，且明年1月將是史上最強封關行情也將接續展開。