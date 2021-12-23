逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股23日上漲119點，收在17946點，成交值2751億元，櫃買指數盤中領先創下234.09點波段新高。選股上以11月營收及前三季財報績優生為首選，包括益安、建舜電等，其餘題材股則以短打為主，譬如特斯拉領頭的電動車族群飛宏、立凱-KY等，以及搭上元宇宙的板卡廠，麗台、青雲、撼訊、映泰持續反彈。另外南茂、大聯大前三季財報優異，股價卻尚未充分反映，短線也可留意。

至於本周納入投資組合的聯強，前三季每股盈餘達8.53元，加上納入台灣高股息指數成分股，股價有望續攻。