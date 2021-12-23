2021台灣設計展今天在嘉義文化創意園區開幕，中央及地方官員、各界人士參加。（廖素慧攝）

2021台灣設計展今天在嘉義文化創意園區開幕，阮劇團精采表演。（廖素慧攝）

2021台灣設計展23日在嘉義文化創意園區開幕，展區有嘉義市立美術館、嘉義製材所、嘉義舊監，經濟部次長林全能表示，台灣設計展與地方合作，希望將設計導入城市治理；嘉義市長黃敏惠表示，設計展展現嘉義市的設計能量。

黃敏惠表示，嘉義市爭取到今年台灣設計展，很多設計界的嘉義子弟返鄉參與，以「家意─以城為家City as Home」來呈現這座城市的魅力，希望用心款待每一位來「嘉」的人，24日起至明年1月2日，歡迎大家來嘉、回嘉、享受嘉的溫暖。

林全能表示，台灣設計展從城市美學出發，推廣全民美學，從城市的閒置空間透過設計來活化，再將地方產業導入設計而呈現出特色，還有把設計導入城市治理。

林全能指出，台灣設計展在嘉義市有3個特色，主展區嘉義文化創意園區、嘉義製材所、嘉義舊監是百年歷史的舊建築，有豐富的文化底蘊，策展顧問及團隊有3分之2是嘉義人，回嘉打造家的意象，還有此次設計展中央跨部會合作，整合資源，透過設計活化舊閒置空間，呈現新舊並蓄的城市風貌。

嘉義市政府表示，為鼓勵民眾利用大眾運輸，台灣設計展期間周末午後（12月25、26日及明年1月1、2日下午2點到4點），搭乘市區電動公車路線至嘉義火車站下車，可以扭蛋試手氣，有4款公車造型悠遊卡，每日限量10張。

開車族可在新生路停車場（原建國二村）停車，並規畫貨轉線、港坪線、湖子內線、大雅線等4條接駁車路線，接駁外圍停車場，假日每15分鐘1班，外地來的開車族可將車子停放在這4條線的周邊已規畫好的停車空間，相關訊息可下載愛嘉義APP或至市府官網查詢。