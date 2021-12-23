青年高中同學，日前打疫苗時在手臂上寫上撩妹字句，向護理師姊姊「告白」讓忙碌的護理師們覺得很窩心。（翻攝自臉書爆料公社／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，全台進行疫苗接種，不少護理人員被徵召至接種站，為民眾打疫苗，一名護理師日前到青年高中替學生打疫苗，赫然發現多名高中小男生在手臂寫上各種「撩妹」字句，讓這名護理師頓時覺得小開心，也將過程分享在臉書《爆料公社》上。

一名護理師，日前到台中青年高中，為該校高中生打疫苗第2劑，快打到最後時，突然一位準備接種的男同學，拉起袖子時，赫然發現手臂上寫著「護士！我不想努力了」讓這名護理師瞬間覺得很開心，笑了起來，這名男同學還告知「後面還有喔！」

果然後面還陸續有男同學在手臂上寫上告白、謝謝護理師姊姊的撩妹金句，分別有「謝謝姐姐，愛妳喔」、「單身男子漢，加我IG！」、「愛吃火鍋，一起嗎」

男高中生幽默的行為，讓這位護理師覺得小開心，拍下照片，並發表於臉書爆料公社「看到一些字…問小朋友們…這是刺青嗎？又看到這些字…突然覺得開心，一直忙碌的打針…看到這個，小朋友們說後面還有哦！」她表示，畢竟忙碌了大半年，覺得這些小孩令人窩心，也覺得舒坦。