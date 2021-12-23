林務局嘉義林區管理處昨天晚上舉辦「諸羅樹蛙保育成果分享暨農友與協力夥伴表揚晚會」，感謝在第一線貢獻心力守護田區裡諸羅樹蛙的12位農友夥伴，嘉義林管處指出，預計明年正式推動標章設立，為生態保育的農產品加值。

為了保育諸羅樹蛙，2018年開始林管處委託蛙趣自然生態顧問公司，以諸羅樹蛙的竹林棲地營造與綠網串聯為核心，在嘉義大林及溪口地區進行竹林的「諸羅樹蛙友善棲地管理」工作，目前已有12位農友參與合作，在18處田區嘗試營造適合諸羅樹蛙棲息的無毒農園，內容包含竹林落葉維持、水域營造、竹林更新方式以及留意周期，並實際在田區巡守、記錄蛙類的數量及棲地利用情形。

嘉義林管處處長張岱說，有了過去四年的成果累積，林管處再與輔導團隊共同研擬出了「諸羅樹蛙友善棲地管理標章推動方法」，預計在明年度正式推動標章設立，希望透過生態保育為農產加值，並維護適合的棲息與繁殖棲地，讓諸羅樹蛙受到保護，又讓消費者吃得到無毒的烏殼綠竹筍。

張岱表示，感謝這麼多關心諸羅樹蛙的機關、團體及農友的參與，共同分享諸羅樹蛙的保育成果，有這麼多志同道合的朋友一起走，諸羅樹蛙保育的開花結果非常可期，也呼籲民眾可以用消費行動支持這些諸羅樹蛙友善的農產品，一起讓善的循環繼續。