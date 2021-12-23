旺旺集團和北京廣播電視台合作，透過網路連線進行「兩岸中醫藥名師對話」，今天下午在台北和北京同步舉行。（藍孝威攝）

旺旺集團和北京廣播電視台合作，透過網路連線進行「兩岸中醫藥名師對話」，今天下午在台北和北京同步舉行，探討中醫藥在新冠疫情中扮演的角色。在大陸發展的台籍中醫師、修正藥業集團華夏中醫館特聘專家謝發嶽認為，利用中醫藥對抗新冠，兩岸有許多可以互相借鑑之處。

謝發嶽表示，今年5月他在台灣休假時，剛好正值台灣新冠疫情最嚴重的時刻。當時他有個朋友被秘書傳染了新冠病毒，他利用大陸中醫專家張伯禮調製的清肺排毒湯為基礎，再加減微調藥方，因為當時台灣5月份已經入夏，結合台灣夏季的特點和原有的方劑，結果藥效特別好。

謝發嶽表示，這兩天他還詢問友人及其秘書的身體恢復狀況，友人說，秘書病況一度嚴重送進ICU加護病房，吃了他開的藥方，結果轉危為安、康復出院。

至於兩岸是否可能在中醫藥領域合作，一起對抗新冠疫情？謝發嶽肯定表示，可互相借鑒之處太多了。兩岸畢竟地域不同、氣候不同，用藥都各有特長。例如今年5月台灣在暑濕之際發生疫情，北京去年6月天候仍乾燥時出現新發地疫情，「天候不同但引發同樣症狀，這時彼此就要互相學習。」

謝發嶽期許，不單是海峽兩岸甚至整個華人地區，中醫藥都可以新冠疫情中發揮自己的優勢。