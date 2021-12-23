台灣民俗村拆毀後，業者申請其中29.3公頃，變更工業用地、開發「惠來產業園區」，計畫引進金屬、塑膠和機械等工業。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真 ）

山坡地變更遊憩用地的台灣民俗村，曾名列台灣十大旅遊景點，搶拆後業者申請其中29.3公頃，變更工業用地、開發「惠來產業園區」，彰化縣環保局日前召開第一次「環境影響說明書」審查會，要求補件說明開發案之合理性及必要性，並檢視與國土計畫的相容性。

台灣民俗村總面積52公頃，1993年開幕，一度是台灣十大熱門觀光景點，921大地震後人氣下滑，欠下債務遭法拍，歷經轉手，惠來產創公司2019年11月成立，接手園區，2020年1月中旬未經申請，迅雷不及掩耳，拆光園區51棟建築物，僅留下3棟有文資身分的歷史建築。

業者申請開發惠來產業園區，計畫引進金屬、塑膠製品、機械設備業、醫療器材業等製造業，環團指出，八卦山自然生態豐富，應維持山坡地觀光遊憩使用，開發工業區完全沒有合理性與必要性，且位於山上，排放用水和廢水有汙染下游灌溉、地下水等疑慮。

彰化縣環保局日前召開第一次環境影響評估審查，要求業者說明開發的必要性和合理性，也要求評估周遭地區土石流潛勢及二次整地之安全維護，說明自來水與地下水之供水分配，地下水水源量體及後續排放處理措施；並計算補足地下水使用缺口之量體，補充地下水環境監測資料，增加地表逕流節流措施，加嚴滯洪池水排放標準。

環評審查委員也指出，開發計畫對於廠商進駐的篩選機制闕如，要求評估廠商進駐後之環境影響；並補充達淨零碳排目標之減量措施或抵換方案。

此外，環委也要求補充春季生態調查，詳列森林樹種及相關資料；依廢清法第32條規定，需規劃設置事業廢棄物處理設施；盤點計畫區內既有設施及歷史建物，釐清與計畫之關聯等。

彰化縣環保局長江培根表示，將依審查委員有意見，要求開發單位提出修正意見和補件，送環評委員會後，擇期再審查。