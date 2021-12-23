藝人王力宏被前妻李靚蕾踢爆長期約砲召妓，案情蔓延，就連南拳媽媽成員彈頭也在臉書發文討論起此事，特別點名砲轟黑人陳建州遇，還突然拋出一句「王朝903是誰的女朋友上吊？」再次勾起網友好奇心，警轄區松山分局也證實，當時偵辦這起案件因為除了突然停電、鑑識人員相機故障，更有員警在回報狀況時，突然聽見女子聲音說「我在你後面」，嚇得員警奔出房外，事後疑似煞到還到廟裡收驚，多日才恢復精神狀況。

根據當時松山分局參與辦案的員警表示，這件案子記憶相當深刻，因為怪事太多想忘都忘不了。員警回憶，2016年事發當天，他們獲報到現場後，還沒進房門就突然停電，員警摸黑進入後頭部突然被「踢」了一下，一抬頭竟然發現屍體就在頭部上方，嚇得員警奪門而出喘不過氣。

其餘員警見狀只好用手電筒檢視現場，但另一名員警回報狀況時，卻突然聽到一個女孩子說「我在你後面」，該名員警又嚇得臉色發青，連話都說不出來。

彈頭昨日在臉書發文，稱「建州呢...黑人哥，不是所有天王最永恆的朋友嗎？」痛批近日看到陳建州對於王力宏新聞的反應感到不齒，還突然拋出一句「王朝903是誰的女朋友上吊呢？」掀起網友熱議。

實際上，彈頭所言的案件「王朝輕生」真有其事，回顧此起舊案，2016年10月間，27歲吳姓女子疑似與閨蜜吵架，有意在入住的王朝飯店輕生，友人擔心吳女的安危遂報警協尋，未料卻晚了一步，警方趕到現場時，吳女已在飯店房間內無呼吸心跳，而吳女被發現時身穿全新紅色洋裝，腳踩紅色高跟鞋，手腕繫紅繩、指甲與嘴唇也全抹上大紅色。

不僅如此，警方到場進入房間時，酒店突然間停電，嚇壞當時在場的員警及飯店人員，現場遺留有一封吳女用紅色的指甲油所寫下的遺書。更離奇的是，松山分局鑑識組鑑識人員進行鑑識時，竟然相機故障，讓員警頭皮發麻。

警方當時調查，吳女住於新北市三重區，從事服飾業，友人透露吳女在事發前曾與閨蜜吵架，心情相當不穩定，也曾在臉書寫下要某人下地獄的文章。據了解，吳女與閨蜜均是某知名歌手的女粉絲，疑似是為了爭風吃醋才想不開。

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