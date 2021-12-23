為迎接耶誕假期的到來，北觀處於24日晚間點亮「北海岸遊憩據點光環境」，點亮處共有13處，從三芝淺水灣一路點燈到基隆和平島，點燈處都有不同情境，像是三芝以「踏雪精靈」是以馴鹿在灌木叢中跳躍作為意象，歡迎民眾前往欣賞、打卡，感受北海岸多樣魅力。

月灣停車場「蝶戀月灣」，蝶舞紛飛邀月同行，光影成了最佳旅伴；婚紗廣場「情定北方」使用暖白及粉色系，搭配心心相印造型燈飾，展現海洋浪漫風情；風箏公園「逐風星河」，五彩繽紛的風箏各自翱翔，喚起旅人內心的童趣；金山跳石咖啡區「跳石銀瀾」，由色彩繽紛的蝴蝶和波光粼粼般的燈飾妝點著跳石海岸。

中角灣「花漾漫遊」，以櫻花燈飾點綴坡道，帶領遊客欣賞中角灣夜色之美；萬里野柳地質公園周邊「奇幻光林」營造聖誕氛圍，感受星夜浪漫的同時，也提前為明年野柳石光活動預告；基隆情人湖入口「戀戀初雪」，片片雪花布置在沿途牆面，開啟通往幸福的道路。

湖海灣「花語繾綣」適合旅人停泊，回憶旅途的美好；汫水澳「旅人咖啡」，一覽無遺的大海美景有讓人心情變好的療癒魔力，來杯咖啡溫暖手心及心靈，享受剛好的寂靜；和平島公園「微光星球」多彩微光漫布一角，和天上微星守護著微微入睡的和平島。

北觀處陳美秀處長表示，本次光環境活動展示自今(110)年12月24日至明(111)年2月28日每晚5點到10點點燈，歡迎民眾白天到北海岸景點遊玩、欣賞藝術創作、逛老街品嘗美食甜點、享受溫泉好湯、採買伴手禮，夜間在星光及幸福浪漫的光環境點綴下，感受北海岸多樣魅力。