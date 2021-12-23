「高雄市經濟發展協會」晚會活動影片網路瘋傳，高雄市經發局嚴重澄清，非該局舉辦，也未受邀出席。（翻攝臉書）

臉書近日流傳2段影片，片中有多名穿著性感的辣妹在聚餐活動中熱舞，帶動氣氛，並與男客尬舞互動熱烈。有網友指出這是「高雄市經濟發展協會」晚會活動，並批評「上樑不正下樑歪」。對此，高市經濟發展局今（23日）嚴正澄清表示，該活動為民間團體「高雄市經濟發展協會」主辦，網傳由高市經發局舉辦，為不實消息，已嚴重影響該局聲譽與形象。

有網友在臉書分享影片並發文：「上樑不正，下樑歪。高雄市經濟發展協會晚會活動」。影片中，聚餐晚會上有多名穿著清涼、身材火辣的女子，和賓客一同熱舞，不少網友留言：「向下沉淪的城市」、「高雄市經濟發展協會晚會活動，有誰知道在發展什麼樣的經濟嗎？」、「酒池肉林跳起來」、「上樑不正，下樑歪」、「高雄人的悲哀！看看都有誰？真的朱門酒肉臭，路有凍死骨！」。

對此，高市經發局發表聲明表示，該活動是由民間團體「高雄市經濟發展協會」主辦，該協會於12月18日在高雄某酒店舉辦會員大會，並於會後舉辦經發晚會，該場晚會未邀請高市經發局同仁參與，該局也未提供相關協助。

網傳該活動由高市府經發局舉辦，為不實消息，已嚴重影響該局聲譽與形象，該局同仁戮力從公，服務市民的辛勞付出，此假消息已造成無情的打擊和傷害。

此外，台灣事實查核中心22日出版的《事實查核報告#1405》，「網傳影片被指稱是『加入民進黨求得一官半職，就有享不完的榮華富貴....蔡政府官員民代們圍繞著美女辣妹真是精彩，這些揮霍著民脂民膏的人民血汗納稅錢，天理何在』？」，為「錯誤」訊息。

經查，網傳影片原始背景是2021年12月18日（周六）晚上，由高雄市地方企業協會舉辦的會員晚會活動，不是由地方政府或特定政黨舉辦。傳言影片是挪用自其他無關事件，因此，為「錯誤」訊息。