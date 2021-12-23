智慧財產及商業法院8日裁定光洋科禁開雙胞股臨會，傳光洋科獨董吳昌伯為閃避簽收裁定書，竟緊急將戶籍從透天厝遷到1棟舊公寓6樓空屋，對此，吳昌伯表示，「在最高法院尚未作出裁定前，所有前置作業都是合法合規」，還嗆聲台鋼會長謝裕民，「請他不要干涉獨董獨立行使職權，專心當快樂大股東就好」。

光洋科爭議不斷，市場派獨董吳美慧與公司派獨董吳昌伯分別宣布12月24日及27日召開股東臨時會，後經智慧財產及商業法院於12月8日裁定禁止召開；其中吳美慧表示，遵守法院裁定，惟吳昌伯卻傳出經由遷戶籍、解除委任律師來閃躲裁定書送達，直到20日才向商業法院提出抗告。

市場派爆料，商業法院12月8日裁定禁止光洋科公司派及市場派召開股臨會，2天後，吳昌伯即突然將戶籍從透天厝豪宅遷到一棟舊公寓6樓空屋；12月14日又解除委任律師，不單本人閃避簽收商業法院禁止開會的裁定書，律師也因被解除委任而無法代收。

隨後市場派針對商業法院禁止吳昌伯開股臨會的裁定，向台南地方法院聲請強制執行命令獲准，法院要求吳昌伯必須依照商業法院裁定「禁止於12月27日召開光洋科第一次股臨會」；如拒不履行，依強制執行法最重可處30萬元怠金或管收。

由於吳昌伯的新戶籍無人簽收，台南地院把強制執行命令寄到吳昌伯陳報戶籍的轄區派出所，並張貼告示在空屋的信箱上，要求他10日內到派出所領取，否則自寄存日起，經10日發生效力。

對於吳昌伯的作為，市場派的解讀是吳昌伯一邊宣稱要抗告到底，一邊卻用遷戶籍、解除委任律師、拒絕到派出所領取法院文書的脫法手段，閃避簽收法院的執行命令，打算硬開27日股臨會。

對於市場派的指證，吳昌伯表示，針對27日遭禁止召開的股臨會，本人已遞狀抗告，目前正在審理中，在最高法院尚未作出裁定前，所有前置作業都是合法合規。況且，台鋼會長謝裕民已透過媒體表示對光洋科是『財務性投資，非策略性投資』，既然對經營光洋科沒興趣，那就請他不要干涉獨董獨立行使職權，專心當快樂大股東就好。