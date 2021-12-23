「2021未來教育台灣100」今年從全台各類型教育團隊徵選「C school」，台南市有7項教案入選。（曹婷婷攝）

台南市官田國小推廣食農教育，融入科技和國際文明素養，在地蓮接軌國際，學生於校園500坪幸福農場，以益生菌種植超過30種蔬菜、水果，一步一腳印，啟發孩子善用及珍惜資源，連2屆獲得「未來教育台灣100」肯定，今年更獲企業特別獎殊榮，抱回獎金10萬元。

「2021未來教育台灣100」今年從全台各類型教育團隊徵選「C school」（跨時空、跨領域、跨社會）教學創新，台南市有7項教案入選，包括台南跨校博物學社群、海東創客機器人後援會、南大附小彩虹斑馬水環境守護志工隊、崇學國小、文元國小胡融昀、大灣高中孔慶麗及官田國小。

官田國小校長王全興說，食農教育改變了孩子看待食物、土地的視野，他以廚餘為例，學校幾乎看不到什麼廚餘，「因為，從幼兒園到小六的孩子們，每周有1至2堂須親自種菜，體會過辛苦，點滴在心頭，不會輕易浪費。」尤其，孩子們也普遍重視健康吃，從小減少攝取垃圾食物。

他說，校內闢建的「幸福農場」導入大數據、物聯網等科技管理，並針對小一到小六規畫不同主題課程，課程也連結到社區、家長和公私部門，從校園去改變社區，尤其，拜食農教育推廣有成，他說，官田國小招生逆勢成長20％。

灃食公益飲食文化教育基金會執行長童儀展表示，基金會長期致力提升飲食文化素養，今年在眾多稿件中，官田國小「食農教育」結合科技和國際文明素養，讓人眼睛一亮，也看見台南在研發教學創新的面向，如此貼近真實生活。王全興說，10萬元獎金將用於食農教育推廣交流及添購食農用書。

市長黃偉哲表示，現今趨勢，拍照要站在C位，教育也要站在各領域的C位，發掘與培育更多C school，培育孩子掌握更多對未來有用的知識，讓孩子們能成為未來社會重要的角色。