運勢命理網站「知命命理」分析，如果在下嘴唇、脖子左側、左右肩膀正中間、胳膊、背部、腳背、腳無名指、腳側面或腳踝有痣，代表此人一生勞碌，很難有時間停下來休息，總是要不停的奔波忙碌，難以安樂。

▍1.下嘴唇有痣

下嘴唇有痣的人不是很有自信，容易漏財，存不住錢；另一方面這種人桃花運比較旺，如果處理不好可能會陷入感情糾紛。

▍2.脖子左側有痣

長在脖子左側的痣就是俗稱的「辛苦痣」，尤其是對女性而言，假如左側脖子上有痣的話，會有很大的家庭負擔，在感情方面也會遇到很大壓力，經濟方面也容易會遇到一些困難，生活相對勞碌艱難。

▍3.左右肩膀正中間有痣

左邊肩膀任重和賤骨，右邊極貧和道遠，左右肩膀正中間有痣，就是一種勞碌痣，代表著辛苦勞累，需要經過非常艱辛的努力才能獲得成功。

▍4.胳膊上有痣

通常來說，胳膊上有痣的人都比較勞碌，生活的壓力和責任較大，往往需要付出很多努力才能在事業上有所成就。

▍5.背部有痣

背部有痣的人天生辛苦命，注定一世勞碌，為了生活做個不停，就算家財豐厚，不愁三餐，也總有事情會令他們擔心，需要四處奔波解決。總之就是勞心勞力，難有安樂的日子。

▍6.腳背有痣

腳背上的痣被稱為「雙足不停痣」，這樣的人終身勞碌，經常跑來跑去，在奔波中度日。不過這樣的人命不能說不好，從另一個方面來看可以說是見識廣博。

▍7.腳無名指有痣

這類人屬於比較典型的勞碌命，但是心思遠大，志在他鄉，終身東奔西跑，也能得到財富。

▍8.腳側面或腳踝有痣

這樣的人也是屬於勞碌的命格，經常為別人操心勞累，很難有休息的時刻，可以說是將精力花在別人身上，而不是自己身上。

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