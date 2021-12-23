物價上漲讓人民叫苦連天，現在就連男生剪髮也變超貴，就有網友忍不下去了，他最近剪頭髮發現男生剪髮竟然一次漲100元，漲到800元！讓他相當傻眼，「差不多是我的極限了」，原PO也詢問「漲價漲100元算貴嗎？男性剪髮值800元嗎？」貼文引起共鳴。

一名網友20日在PTT上發文表示，他習慣給一位髮型設計師剪頭髮，在台北市捷運中山站附近，他記得很久之前剪一次只要400元，但多年下來漸漸漲到了700元，可沒想到最近竟然一次漲了100元，漲到800元。原PO覺得男生的頭髮1-2個月就要剪一次，一年下來也是一筆錢，直言「我覺得差不多是我的極限了」，並且已下決定要重找設計師、400元價位的重新來過。

原PO也分析，台灣今年消費者物價指數(CPI)年增率不過漲2.84％，今年台灣通膨率算5%就很多了，但剪髮從700元漲到800元是漲14%。原PO也算過，髮型設計師漲100元，如果一天剪10顆頭，扣掉周休二日，一個月就加薪了22,000元，讓原PO直呼「太扯了」。

貼文引起共鳴，漲價讓民眾深深有感，「我在同一間從380元漲到600元，每次都鬼扯電費變貴」、「同一間剪10年，從199元漲到700元，真的誇張」、「剪髮是有什麼成本問題？漲啥價」、「理髮師根本沒有啥成本會漲啊…」、「感覺是整個產業有計劃的開漲」、「我中山區洗加剪也是漲到1000元」，許多網友也紛紛推薦百元剪髮，「真心覺得剪100跟3000的差不多，臉的問題」、「我女生我都剪100…」、「我家旁邊100元阿姨剪得很好」、「剪100的要碰運氣」。