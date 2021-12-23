有些人天生就很會照顧、關心朋友，但過度的體貼反而容易讓對方誤會。《搜狐網》命理專欄發文分享，水瓶座、射手座和巨蟹座的人，對待每個朋友都十分友好，就像「中央空調」一樣，然而這種無微不至的關心，卻常常不小心讓人「暈船」。

1、水瓶座

水瓶座對待每一位異性朋友都相當體貼，如果他們又剛好單身，很容易就會讓人誤會他們對自己有意思，但只要仔細觀察就會發現，他們對其他異性朋友也很好，並沒有特別「偏心」誰，所以不要一時衝動就自己動了情，其實水瓶座只是出於對朋友的照顧和關心，並不代表他們喜歡你。

2、射手座

射手座個性熱情活潑，對每個人都非常友好，所以他們身邊的朋友非常多，他們也很懂得如何體貼、照顧朋友，尤其對待異性朋友更是關懷備至，很容易就會讓對方動心、產生好感，在外人的眼裡也會覺得他們十分花心，但其實射手座真的只是將對方當成朋友，體貼的行為背後並沒有其他意思。

3、巨蟹座

巨蟹座缺乏安全感，對任何人都有防備之心，不過一旦變成他們認可的朋友以後，巨蟹座就會相當依賴對方，並且無微不至地照顧對方，然而當你因為感動而產生愛意的時候，就會發現他們變得十分尷尬，因為他們只是單純以朋友的身分關心你，並不是真的喜歡你，或想要發展進一步關係。