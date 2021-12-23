鄭人碩劇中未婚妻遭謀殺。（七十六号原子提供）

七十六号原子將於2022第一季推出鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、余晉、趙逸嵐、蔡承邑主演的《我是自願讓他殺了我》，該劇改編自知名小說家「逢時」同名著作，故事內容從一場懸疑的兇殺案，道出過往不為人知的秘密，對於第一次演警察，鄭人碩表示很興奮開心，因為有很多人說他滿適合演警察或軍人這樣正義凜然的角色，可是一直都沒有機會，這次可以接到警察角色覺得很開心，終於有人認同他可以飾演這樣的角色。

被問還有什麼類型戲劇跟角色想嘗試？鄭人碩說：「很想演喜劇片或是純愛片，想讓大家看到隱藏的喜劇魂跟細膩的一面，很想嘗試《腦海中的橡皮擦》這類型的純愛片或是《VOICE》第一季裡的張赫，很想跟張赫一樣為愛奮不顧身，其實自己很想挑戰這些從未演出的角色，演來一定很過癮。除此之外，還想再演出警察、軍人或是虎爺（黑虎將軍）。」

鄭人碩在劇中飾演周行，是一個充滿原則的熱血刑警，辦案能力強，是局裡的破案高手。在未婚妻陳凱欣（蔡淑臻飾）被謀殺後，為了尋找真相讓自己陷入一個又一個的謊言中，看似線索在手卻又將他導向另一個方向，原來一切他所認知的真實，是由一個個謊言構成的。身陷迷霧中的他尋找真相，最終讓他發現這一切都源於強烈又執著的愛。

導演詹淳皓表示：第一次與鄭人碩碰面時覺得他有點拘謹，熟了後才發現他其實很活潑有趣，他很像小孩一樣情緒表達很直接，很符合周行這個直來直往的熱血警察的設定。原先以為他早就演過類似的角色，沒想到這是他的第一次，而且他這次在戲中的表現很動人，很多場戲都會讓人「雞母皮」掉滿地，情緒很滿地讓現場工作人員感動落淚，「碩哥真的是個很棒的演員，很開心這次可以跟他合作」。

劇中的鄭人碩很愛未婚妻，面對兄弟與未婚妻的欺騙還是堅持尋找真相，讓人覺得這角色真的很傻。鄭人碩卻不覺得周行傻，反而覺得周行是個很正義的人，所以當他決定要做的事跟選擇的愛人，就會義無反顧、心甘情願做所有事情，雖然最後獲得一場空，也只能強迫自己去接受跟面對事實。鄭人碩覺得傻有傻的好，還說：「如果沒有經歷過跌倒怎麼會走路呢？」這次與薛仕凌有多場對手戲，鄭人碩覺得與仕凌的對戲很有火花，也覺得他是個很認真的演員、對角色有很多想法、做很多功課，讓彼此可以相互幫戲加分，所以對戲很過癮、很爽，會很期待與他的再次合作。