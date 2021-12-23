國際知名的嘉義在地布袋戲團隊三昧堂，將在12月24日到26日在嘉義縣表演藝術中心舉辦第6屆「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」，三昧堂近年來表演愈來愈多元，更有許多異業結合，25日將首度由「官將首」戲偶與真人同台演出。

嘉義縣民雄鄉振南府的八將團秉持著傳承台灣獨特傳統技藝的信念，堅持八家將和官將首等等畫臉扮將是台灣才擁有的獨特傳統技藝，在台灣各大廟會陣頭演出。三昧堂藝術總監嚴仁鴻表示，三昧堂的官將首作品結合傳統與創新，維持官將首原有的花臉、三點金、獠牙、雲肩、花坎肩與牛鈴等特色，以三層式的頭冠和大墊肩戰袍加上彩雲戰靴，賦予官將首全新的樣貌。

嚴仁鴻表示，三昧堂駐館在嘉義縣表演藝術中心，吸引相當多遊客和民眾參觀，已經是民雄知名的觀光景點，這次結合民雄在地振南府官將首，真人和戲偶一同演出，是藝陣界與布袋戲界的創舉，對提昇嘉義民雄在地文化特色是一大利多。

三昧堂指出，布袋戲嘉年華已經是嘉義每年固定的偶戲盛事，內容包括三昧堂精工布戲戲偶展覽、傳統掌中戲、廟會金光戲與大型電視布袋戲聯合大匯演、布袋戲COSPLAY真人走秀、布袋戲電影放映、操偶體驗與親子繪圖競賽，今年更加入國寶級春仔花藝師施麗梅的春仔花作品展、民雄振南府的官將首藝陣演出，還有教拍攝微電影的影片工作坊，所有活動皆免費開放民眾參加。