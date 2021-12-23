超羨慕！汽車業龍頭和泰汽車今日召開董事會，確定歷年最大規模薪資調整，將部分績效獎金轉換為每月固定薪資，使本薪調升幅度達20％，等同實際加薪2成。並同步調整起新，學士畢業生將調升至40000元，碩士畢業生將調升至46000元，強化薪資待遇於人才招募及留任的競爭力。

和泰車表示，主要還是因應整體環境變化及人才市場薪資結構的趨勢，維持和泰薪資待遇於人才招募及留任的競爭力，也希望透過這次調整，待藉此縮短與半導體業、金控業的起薪差距，提升公司在徵才上的競爭力，盼更能留下好人才。

和泰汽車員工待遇高、福利好在業界是出了名的，根據證交所的調查，去年和泰平均員工福利費用達324.8萬元，去年平均員工薪資費 用288.4萬元、較前一年度調高11.4％，在所有上市公司中排名第11 ，更是汽車同業之冠。

據了解，和泰員工每年除12個月薪水，及保障三個月的年終獎金外 ，每年7月還會發放紅利；近年來和泰獲利屢創新高，員工紅利也是 水漲船高，今年員工紅利均值相當於十個月的薪水，等於一年可領雙 薪，羨煞不少同業。

而為加速以數據驅動集團事業轉型，推動MaaS業務發展，並強化集團資訊安全政策，董事會也宣布進行組織調整，將原隸屬「管理本部」下之「資訊部」移至「MaaS先進策略本部」下，以利數位轉型發展之研究與應用。

除此之外，和泰車為推動本公司永續發展之政策、制度及相關管理方針及具體推動計畫，將原「企業社會責任委員會(CSR委員會)」更名為「永續發展委員會」。