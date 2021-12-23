藝人王力宏遭李靚蕾毀滅式爆料，意外讓不少藝人都受到牽連，李靚蕾今（23）日再發3點聲明，希望為持續燃燒的紛擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活。不過外界仍然好奇，遭影射的「人妻炮友」到底是誰？有網友重讀李靚蕾17日發的5千字長文後驚覺，其中有2字暗藏玄機，直呼難怪令人覺得噁心。

李靚蕾在17日的長文中寫道「有一個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公」。

李靚蕾並提到「正常社交聯繫可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」。

有網友在《PTT》試著解析蕾神寫王力宏與人妻炮友那段，並點出大家應該要注意一下李靚蕾文中所說約炮的「過往」這2字，代表蕾神能明確肯定的是「過往」這一段，至於之後的事，大概都是建立在「因為我知道她曾經是你的炮友」，所以婚後所有互動都令人覺得噁心。

網友總結，蕾神能掌握的切確事證大概只有婚前，婚後則是持續有曖昧互動，但法律上，兩人曖昧沒有構成什麼，所以被影射的人妻可以高聲疾呼「我沒有介入人家婚姻，我沒有對不起老公」。貼文曝光後，獲得不少網友認同，紛紛回應「終於有人注意到這段話了」、「好像有道理」、「推論合理」、「感覺真的是婚前約，婚後也許沒有」。

雖然李靚蕾沒有明講「已婚炮友」是誰，不過不少人都覺得是在影射徐若瑄，經過幾天的紛擾，徐若瑄已3度發文捍衛自己清白，她的老公李雲峰也在今天透過律師發出聲明表示，各種不實的影射、誹謗、侮辱已經嚴重影響他們一家人平靜的生活及傷害他們夫妻的名譽，作為徐若瑄的另一半，很了解她的為人，強調會保護他的妻子，並相信她。