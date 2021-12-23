近期王力宏感情事件引發各界討論，但在陸藝人不僅要小心感情爭議，更要小心查稅。資誠會計師事務所指出，自12月22日起，北京市、上海市、廣東省、江蘇省、浙江省稅務局接連發布通告，要求明星、藝人、網絡直播主等社會公眾人物，嚴格遵守法規納稅，並請尚未關注自身涉稅問題的名人，在2021年底前向稅務機關主動報告自查。

近期中國大陸某知名網紅因隱匿、轉換收入，虛假申報所得被認定逃稅款人民幣6.43億元，最終被杭州市稅務稽查部門補稅加處近一倍罰款，繳納人民幣13.41億元的天價稅金。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，今年初中國大陸中共中央辦公廳、國務院辦公廳便已發布《關於進一步深化稅收徵管改革的意見》，針對高收入高淨值者利用「稅收窪地」（如霍爾果斯給予較低所得稅率的優惠）、「陰陽合同」（即將一個交易拆解成兩個不同合約其中一份對內，另一份作為外部申報納稅）來逃避應納稅款的行為，進行一連串的稽查行動。

過往有些名人或一人設立工作室，多以個人獨資或合夥形式成立方式，將應繳納3％～45％的個人綜合所得稅轉換為工商經營所得，並適用5％～35％的稅率。

此外，部分藝人利用中國大陸的「稅收窪地」給予的核定課稅政策，按服務業核定的行業利潤率10％納稅，並再享受當地財政返還，將實際稅負率降低到只有1％不到。這種過度的稅務規劃一旦被稅務機關認定為逃稅罪，除恐按45％的最高級距稅率課稅，還面臨五成到五倍的罰款，以及每日萬分之五的滯納金；若拒不繳稅且逃稅情節嚴重者，則恐處三年以上七年以下有期徒刑。

徐丞毅表示，中國大陸行政處罰法給予「首違不罰」的行政裁罰寬免政策。當納稅人初犯「首違不罰」事項清單事由，且危害後果輕微，在稅務機關發現前主動改正或責令期限改正的期限內改正的，不受行政處罰。若這些名人僅犯「首違不罰」事項清單中列舉的資料報送、納稅申報或票證管理等輕微違法行為，則可多爭取降低裁罰。

對於目前中國大陸各地稅務機關要求的自查，徐丞毅建議可運用三個因應策略，一是重新審閱過去演藝經紀合約，避免被認定有陰陽合同的情況；接著重新梳理收入與成本的組成，檢查是否有不恰當的利潤；最後善用「首違不罰」的行政裁罰寬免政策，為自身爭取較低的稅務影響。