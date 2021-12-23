PLATTS報導，受制新冠變種病毒疫情干擾、年底出貨需求趨緩，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價全面走跌。其中，EVA持續明顯拉回整理，大跌275美元，每噸報價跌破2500美元，達2420美元；ABS、PS也因市場交投趨緩，每噸報價下挫85美元、50美元，表現相對弱勢。

不過，PE、PP因原料乙、丙烯價格持平，小幅下滑10美元；PVC伴隨天冷、建築開工率下滑，報價續跌20美元，每噸價格1330美元，表現相對走堅。台塑化(6505)及台塑(1301)、華夏(1305)、聯成(1313)營運有撐。

廠商表示，雖然近期塑化市場供需矛盾壓力不大，生產企業庫存不高，但中間環節庫存有所累積，貿易商讓利意願或有增加。12月因需求由旺季逐步轉入淡季，加上疫情影響、海運費增加，且出口訂單新增有限，下游採購意願較弱，需求跟進力度有限，對市場難以形成較強支撐，塑化行情偏弱震盪為主。

其中，PVC近期報價走弱，雖然中國大陸電廠煤炭庫存增加，電力缺口降低，目前僅少數省份局部時段限電，但明年第一季步入冬季，因天候寒冷及空氣品質不佳，環保能源政策管制加嚴，華北地區石化同業可能配合降產，石化產品供給減少。

分析師認為，整體來看，PVC價格處於底部震盪，電石價格繼續下降空間不大，外購電石的PVC企業未來仍將面臨較大的成本壓力，自備電石企業情況尚可，乙烯PVC企業整體盈利仍相當穩健。

此外，PS、ABS需求受到運輸鏈及大陸內需影響，市況不如預期，影響上游SM價格從1300 美元下修到近1000美元；不過近期SM報價回穩在1050～1100美元，台化(1326)、國喬(1312)、台苯(1310)營運加分。