今年適逢微風集團20周年、澳洲辦事處在台成立40周年，Breeze Super微風超市與澳洲辦事處即日起至明年1月4日在微風超市3館共同舉辦「Breeze Super微風超市 澳洲展」，匯集頂級龍蝦、澳洲和牛、鮑魚、冬季黑松露蜂蜜等上百種澳洲空運來台的商品，耶誕節、跨年聚餐送禮都適宜。

Breeze Super澳洲和牛肋眼，100g、800元、250g、2000元。（微風提供）

這次商品主打等級不輸日本和牛的「澳洲和牛」，色澤火紅、爪帶金黃色的「澳洲龍蝦」，與鮑魚、紅酒，以及澳洲冬季黑松露系列商品，有黑松露蜂蜜、黑松露啤酒、黑松露玫瑰鹽、黑松露芥末醬，都是澳洲頂級之選。

Breeze Super澳洲活龍蝦，每公斤1250元。（微風提供）

此外，也引進來自南澳東側到離島塔司馬尼亞，都有Penfolds的葡萄園，超過百年的釀造技術，及獨特的釀酒哲學，擁有葡萄園的資源，特釀出多元的酒款，以多樣化滿足消費者需求。

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