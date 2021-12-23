5年前黨產條例公布隔天，國民黨從永豐銀行帳戶提領5.2億元，拆成10張支票欲兌現，黨產會發現後緊急凍結帳戶及支票8億餘元，國民黨不服打行政官司，台北高等行政法院認定這是為避免脫產危險的必要處分，國民黨遭判敗訴後，上訴最高行政法院遭駁回確定。

國民黨在永豐銀行中崙分行的帳戶被推定為不當取得財產，黨產會調查發現國民黨在2016年8月10日黨產條例公布次日起，從該帳戶領了5億2000萬，再以台灣銀行為付款人的支票10張，開立給他人兌領。

其中1張在同年月30日兌現後迅速分匯到其他帳戶，黨產會認定有保全這些財產免遭脫產必要，在9月20日核發處分凍結該銀行帳戶，並要求台銀不可兌現另9張支票，國民黨不服提行政訴訟，請求撤銷處分。

北高等行政法院認為，黨產會經過委員會決議作成保全處分；處分前也給予國民黨陳述意見，沒有侵害其聽審權，符合正當行政程序，黨產會禁止處分沒有違法，判國民黨敗訴，國民黨提上訴，被最高行政法院裁定駁回。