國內首見長跨距海上特殊公路橋梁，預定明年完工驗收通車的金門大橋，獲行政院公共工程委員會 「第21屆公共工程金質獎」土木類特優獎肯定，楊鎮浯縣長今天率施工團隊跨海受獎。
銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約新台幣75億元的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁，施工技術層級、難度均高，截至110年12月上旬，預定工程進度94.75％，實際工程進度94.95％，進度比較＋0.20％，預定2022年完工驗收通車。
縣府說明，主橋跨徑200公尺的金門大橋為國內首見的長跨距海上特殊公路橋梁，也是國內最大跨度脊背橋，起點於烈嶼鄉，跨越金烈水道，向東進入金寧鄉，極具高風險性及高技術性，在施工團隊持續不斷努力，兼顧施工品質及施工安全的大前提下，克服堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一、大口徑基樁貫入岩盤、東北季風強勁、潮差6公尺、海流快速、水深達23公尺水域及節塊長距離海上運輸風險等困難，目前積極推展深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業。
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