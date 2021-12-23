民進黨立法院黨團將明年度政府總預算案逕付二讀惹議，今日朝野協商同意於12月24日院會提出復議，回復至各委員會審查階段。國民黨團表示，8位召集委員承諾下周12月30日前將所有尚未排審部會公務預算審查完，並於明年1月28日前完成三讀程序，並不提出復議。

國民黨團黨籍委員全員動員出席下午的朝野協商表達立場，國民黨團表示，告訴民進黨團及立法院長院游錫堃，立法院不是行政院的立法局，立法院長應是全體立法委員的立院長，不是民進黨團的院長，若民進黨團一意孤行，民意必定會給民進黨一個大大的教訓。

依《預算法》第52條第2項明定「各委員會審查總預算案時，各機關首長應依邀請列席報告、備詢及提供有關資料，不得拒絕或拖延。」

國民黨團指出，假若立法院審理預算無法在期限內完成，補救措施在《預算法》第54條已有明定各項權宜措施。而這項補救或權宜措施，民國85年時柯建銘及蘇貞昌當年就曾提案連署修正，歷歷可考，不容現在大權在握的柯建銘及蘇貞昌，顛倒是非，栽贓嫁禍。

國民黨團呼籲，民進黨政府全面執政不是全面獨裁，遵守法律及法治規範是民主的基本價值，不容民進黨政府一再破壞，這是民主政府的最低底限，而且是唯一不挑戰的基礎。

黨團強調，不要把民意當塑膠，把洗風向當成打擊政敵的工具，這次輿論全面反彈、在野黨全面抗議，就是證明台灣是有公理，有是非的地方，不容民進黨為所欲為。