近年來經營權爭奪在資本市場層出不窮，像是大同或是光洋科等企業案例。資誠指出，企業應平日就落實公司治理，完善股東會運作程序的規範，方能保證股東權益，使公司經營權市場回歸正軌，透過積極的經營實現股東利益最大化，才是保障經營權最重要的一環。

為建立明確的法令規範以確保經營權更迭時，普華商務法律事務所23日舉辦「公司經營權爭議的回顧與未來發展趨勢研討會」。

資誠聯合會計事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，完善的公司治理能使公司清楚了解公司之內控機制是否完善，董事會營造的組織文化相當重要。透過健全的董事會讓獨立董事有表達的機會，可以代表不同聲音，建立順暢的溝通管道，於經營權爭奪發生時，獨立董事更應為公司之最大利益，成為解決紛爭的橋樑。

周建宏指出，PwC今年推出的新策略「新方程The New Equation」，旨在建立信任、成就永續，就是希望能協助企業建立信任，協助客戶透過組織變革、法律及法規遵循為股東、利害關係人和更廣泛的社會建立價值，以成就永續。

普華商務法律事務所合夥律師許永欽表示，經營權之爭涉及的層面廣泛，牽涉的「人與役」並不單純是只有公司內部的市場派及公司派之爭。

舉例而言，經營權鬥爭時往往公司派會找白衣騎士護航加入戰局，解救公司派之經營權危急局面，聯手化解企業危機。但白衣騎士也不一定會成功，例如在近年受矚目的併購案中，公司派邀請的白衣騎士即可能因種種因素而無法進場，此時公司派為鞏固經營權只能另尋他法，往往各出奇招，以致有違反法令及主管機關監理之情事存在。

台灣大學法律學院教授邵慶平表示，我國公司法制可說是以實力派股東為本位所設計之模式，當公司經營權爭奪發生時，而公司派非屬實力派股東，雙方除了按照正常選舉或併購防禦手段外，也可能經由董事會及股東會的程序面進行攻防。

為對抗公司派，市場派往往會提出訴訟來保障自身權益，但如攻防進入法院程序，往往曠日廢時。今年度開始，透過「智慧財產及商業法院組織法」，商業法院在7月1日起正式上路，此類股東會紛爭、公司經營權紛爭有望透過商業法院迅速、妥適且專業的處理，同時法院可透過實際案例，建立可供遵循之標準及見解。

普華商務法律事務所合夥律師楊敬先表示，企業經營權更迭為資本市場常見之事，落實公司治理、經營績效良好，在經營權維持上即會更受股東之信任。會發生公司經營權爭議，應源自於現行法規上的制度仍存在空間，使以取得經營權為目的之人，可能透過制度上的空隙取得經營權。

舉例而言，相較於解任董事須經股東會特別決議，公司法賦予擁有股東提案權之股東得透過股東會普通決議，提前全面改選董事，兩者門檻輕重失衡，恐影響董事會之穩定性。因此，宜思考如何訂定更中性的法律規範及法律規則，使取得經營權的方式回歸正軌，例如利用公開收購等更透明的方式進行之。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄則以經營權爭議之趨勢出發，並以近期發生的經營權爭奪案例為借鏡。其表示，近年來，透過獨立董事及委託書徵求制度來進行經營權爭奪的案例，已經屢見不鮮。尤其是在2013年修法強化獨立董事職能後，原本其角色係作為上市櫃公司之監督機關，擔任公司之「守門人」，卻因為獨立董事有為公司利益召開股東臨時會之權限，因此經常被市場派作為經營權爭奪之工具使用。

台北大學法律學院教授張心悌也表示，由近期發生的多件公司經營權爭奪的個案中，多見獨立董事參與公司經營權之爭，例如動用獨立董事之股東會召集權等等。但獨立董事問題的根源仍存在於審計委員會的定位，以及準用監察人規定所產生之爭議，或許未來可考慮獨立董事召集股東臨時會應先報請主管機關許可，或應報請商業法院許可，透過外部監督來減少召集權之爭議。凡此均有賴修法，方能真正落實對於證券投資人之保護。