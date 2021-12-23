KPMG安侯法律事務所23日舉辦《2022國內外法令展望研討會》針對虛擬資產交易法令、物聯網元宇宙時代最新跨國營運應注意法律議題、勞動事件法實務解析、企業因應氣候變遷法令之策略佈局、國際商務仲裁判斷、企業法律議題及肥咖條款與CRS下之全球策略佈局七大議題進行探討。

加密資產（Crypto asset）已逐漸成為未來金融不可分割的一部分，萬物代幣化時代即將來臨。KPMG安侯法律合夥律師鍾典晏表示，台灣現行的法規也逐步對處理及保管加密資產之行業進行規範，如於今年即要求虛擬通貨交易平台業者應遵守洗錢防制的要求。

NFT（Non-Fungible Token）在2021年所帶來的交易市場十分火紅，因NFT之特性使該Token具有專屬性及不可分割性，NFT已從數位藝術交易權利憑證，拓展至實體藝術品交易憑證及具備特定功能型的憑證如實體兌換券等，並衍生應用於GameFi（Game Finance）場域，連帶對遊戲行業帶來一定之影響也改變遊戲玩家間之互動方式，企業就既有營運模式可以思考如何透過NFT的技術性及市場的交易趨勢，進行數位創新轉型，運用NFT經濟融合於公司既有商業模式中，創造新興交易形態及新的商業服務價值，甚而給公司智慧財產權帶來新一輪的價值傳遞，但在掌握新趨勢的同時，業者亦須留意運用加密資產或NFT所生之相關法律議題如智慧財產權及法律風險如金融監理及消費法令之法令遵循。

針對勞動事件法實施近二年的觀察，KPMG安侯法律合夥律師黃沛頌表示，透過統計資料顯示，勞動調解事件調解成立比例大約是五成，佔終結的勞調調解事件的比例大約接近四成，就算勞動調解不成，進入訴訟後才和解或調解成立的比例也佔全體勞動訴訟案件約二成五上下，顯示相當程度達到勞動事件法當初立法時希望勞資爭議兩造透過自主合意解決紛爭的目的。所以黃沛頌認為，面對勞資爭議，勞資雙方都應體認到最好能在訴訟前調解階段就充分準備，積極應對，爭取調解成立的機會。另外，企業平時就應該要注意人事資料的管理及保存，面對工資、工時或是解雇、調動等衍生的勞資糾紛時，才有能力舉證公司作為的正當性及合法性。

受疫情、中美貿易戰、兩岸關係拉鋸及數位匯流發展趨勢等影響，2021年對企業而言無疑極具挑戰。面對變動劇烈之大環境，瞭解當前重要法律議題並相應調整企業未來之目標與規劃，是當今企業生存的不二法門。KPMG安侯法律主持律師紀天昌特別提醒，企業應注意與重要往來廠商簽訂之契約是否存在不可抗力條款及條款內容，並應考量情事變更原則、可歸責性等重要法律議題，尤其疫情所生的毀約訴訟在2021年間已陸續經初審法院判決，其中就不可抗力條款於本次疫情適用勢必將影響現有之契約，企業宜留意並隨之調整契約不可抗力事件解釋與風險分配等內容。

此外，近來台日貿易頻繁，台灣企業於日本設廠或公司時有所聞，企業應注意日本法下個人資料保護法國際傳輸之議題，避免誤踩紅線違反相關法令。另外紀天昌亦提醒企業應多加留意與廠商間借貸或遲延付款約定利率的相關議題，因應今年民法相關條文修法後，企業無法保有超出法律規定的16％約定利率所產生之利息，就此企業宜隨時留意相關修法動向。

近年來稅務資訊交換於各國間逐漸成為趨勢，從美國的肥咖條款開始，到全球CRS，BVI及開曼的經濟實質法，到台灣反避稅規定及資金回台政策，都在這浪潮上開展。KPMG安侯法律主持律師兼所長卓家立則表示，美國肥咖條款實施至今已有七年，美國稅務居民擔心者擴及如何移轉資產回美、如何妥適完成財產傳承、如何回覆金融機構追問等面項，簡化遵循方案參與熱度始終不減，放棄國籍簡化版程序亦收到廣大的迴響；川普稅改後加強對美國境外公司之控管，更加速美國稅務居民合規化之決定，拜登新政策亦牽動著富裕人士的決定。在CRS的全球角力中，香港及新加坡間的拉鋸牽動中國及我國的資金流動。