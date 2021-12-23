近年積極併購與代理國際時尚精品品牌的高林實業（2906）23日法說，除了宣佈自有居家品牌Magic Flame已在美國Amazon開線上旗艦店外，旗下持有68％股權的美之心繼第四季代理引進BALMAIN後，明年2月還有愛馬仕持股的ShangXia（上下）來台展店，首號店將落腳信義區貴婦百貨BELLAVITA與愛馬仕為鄰。

ShangXia（上下）是中國設計師蔣瓊耳於2009年與愛馬仕合資共同創立品牌，品牌名取自「承上啟下」，也有連結傳統手工藝與創新科技美學，早在2016年即進駐新光三越信義新天地A4的Art Haus選品店，2020年12月愛馬仕集團將ShangXia「上下」以約8000萬歐元出售給義大利投資公司Exor，但愛馬仕與聯合創始人蔣瓊耳仍是重要股東。ShangXia(上下）創立迄今已有服飾、家居、皮具、家居、珠寶、配飾以及與茶相關的物品等多條產品線，在中國大陸包括快閃有10多家。

高林實業指出，目前由美之心取得代理ShangXia(上下）的台灣代理，預計明年第一季於BELLAVITA開首號店，而今年第四季代理引進的BALMAIN男裝則已於10月在新光三越信義新天地A9館開幕，預計明年第一季還有RIMOWA、BALLY於遠百竹北店展新店，至於DELVAUX頂級包款品牌雖然已為鐘表精品集團Richemont收購，但不影響台灣代理拓展；高林實業指出，自前年收購美之心之後，今年起即貢獻獲利挹注盈餘，明年不僅有新品牌展新店，陸續還將引進珠寶、服飾皮件等品牌。

高林實前三季合併營收達59.99億元呈成長曲線，EPS 0.25元，其中主力還是以本業貿易事業貢獻營收占比逾45％，醫療生技事業包括杏昌、高昌等挹注營收達46％，時尚事業占比僅8.41％，但也相對增長空間大，為擴時尚事業規模，高林在樹林新廠辦大樓將做為集團物流中心，預計2022年六月啟用，明年無論貿易事業因新自有品牌於亞馬遜線上直接銷售、還是台灣精品時尚事業均有機會業績大爆發，成為營收、獲利成長動能。