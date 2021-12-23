全聯看準耶誕聚會及跨年商機，明年1月6日前「耶誕饗宴」推出Read Bread聯名天母名店Pino Pizzeria Ristorante的經典Pizza、調理品牌美味堂派對烤雞與德國豬腳、We Sweet耶誕甜點和阪急麵包，應有盡有！

全聯Read Bread x Pino Pizzeria雙重起司披薩，89元。（全聯提供）

「耶誕饗宴」首推Read Bread與Pino Pizzeria Ristorante聯名3款方形造型的羅馬披薩，只需覆熱、烘烤，適合派對分享，包括使用德國的馬札瑞拉起司及阿根廷的切達起司的「雙重起司披薩」，與「經典夏威夷披薩」、今（23日）起上架的限定款「胡椒香腸披薩」，均一價89元。

全聯We Sweet草莓慕斯水晶球，149元。（全聯提供）

美味堂去年推出烤雞，1年約可賣出近650萬元，今起開賣「紐奧良烤火雞翅派對盒」、「墨西哥香烤半雞」、「德式脆皮豬腳」；We Sweet在每年造成話題的耶誕節鎮店之寶「草莓卡士達蛋糕」外，首次發表「草莓慕斯水晶球」，充滿節慶氛圍；阪急麵包有混合5種水果乾的「耶誕水果麵包」79元，26日前於限定門市販售。

25日、26日限時加碼2天「7大類別瘋狂耶誕慶」活動，實體門市與電商PX Go!同步，消費者購買奶粉、飲料、保健食品、酒、寵物、家庭清潔、預購等7大類別，使用PX Pay支付單筆每滿1200元加贈1200福利點，最高享10%回饋。

全聯阪急耶誕水果麵包，79元。（全聯提供）

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