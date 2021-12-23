清涼辣妹熱舞現身高雄一場聚餐活動，網路一度瘋傳主辦單位是「高雄市政府經濟發展局」，但經查是其實是「高雄市經濟發展協會」，誤會大了。（翻攝臉書）

近日臉書流傳影片，有清涼辣妹熱舞現身高雄一場聚餐活動，還與在場多名男賓熱舞，網路一度瘋傳主辦單位是「高雄市政府經濟發展局」，還被酸是「酒池肉林」，但經查活動主辦其實「高雄市經濟發展協會」，這下誤會大了。對此，高市經發局今（23）鄭重澄清，此事已嚴重影響聲譽，針對不實消息及散播者將提出告發，以司法追究其刑責。

根據網傳影片畫面顯示，這場聚餐氣氛相當嗨，有多名穿著火辣、清涼的女子與賓客們一同熱舞狂歡，有網友諷刺說「酒池肉林跳起來」、「上樑不正，下樑歪」、「高雄人的悲哀！看看都有誰？真的朱門酒肉臭，路有凍死骨！」

對此，高市經發局不忍了，今天發出4點聲明指出，經查該晚會活動為民間團體「高雄市經濟發展協會」主辦，本局並未受邀或派員出席該活動，亦無提供相關協助。

經發局表示，經向主辦單位高雄市經濟發展協會理事長陳柏仰查證，該協會是在12月18日在高雄某酒店舉辦會員大會，並於會後舉辦經發晚會，該場晚會亦未邀請本局同仁參與。

經發局強調，此一網路不實消息散播及媒體未經查證報導，已嚴重影響本局聲譽與形象，為維護本局聲譽和保護同仁不受汙衊，將對網路不實消息來源及散布不實消息者提出刑事告發，以司法追究其刑責，決不姑息，以正視聽。

經發局最後也呼籲，請市民朋友一起共同拒絕假消息，杜絕謠言。若接收到該則訊息切勿轉傳，以免受罰。

高雄市經濟發展協會也發出聲明指出，12月18日召開年度會員大會，與會成員及來賓並無公眾人物或政治人物，為純粹協會內部的餐敘及會議活動。

針對外界質疑活動違反防疫規定，高雄市經濟發展協會強調，當天現場參與的會員或來賓都有量測體溫及實名登記，會議過程中也都有配戴口罩，直到用餐時為方便用餐因此未配戴口罩。

高雄市經濟發展協會表示，事後因唱歌老師及舞者們帶動現場氣氛，部分參與的會員或來賓離開座位雖有攜帶口罩但未正確配戴，此部分是否有違反防疫相關規定，目前與衛生局聯繫確認中，若有違反相關規定，本會誠摯表達歉意，往後會更加注意相關防疫規範。