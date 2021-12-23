保養經典商品總會累積一大票忠實使用者，每一代成分升級都讓保養更有感，近日嬌蘭、黛珂、AGILE COSMETICS PROJECT紛紛為品牌明星商品推出升級版本，成分更新後使用感受更好，養出細緻透亮的膚況。

▍1.嬌蘭第五代蘭鑽極萃氧生乳霜

15多年前，法國嬌蘭向世人揭曉蘭花長壽的驚人能量，以及開發為保養品的潛力。於2022年，蘭鑽極萃氧生乳霜重新改版，升級為全新頂級專櫃乳霜，利用科學方式研究蘭花，並揭開肌膚對抗衰老的秘密。全新蘭鑽極萃氧生乳霜給予肌膚蘭花對抗衰老的神奇功效，不僅如此，還增添新配方，那就是從兩種蘭花根部萃取之神奇高修護效能，從蘭花之深根至花瓣中萃取，並濃縮成新精粹分子，稱之為蘭花根萃高濃縮分子，有益於活化並增加肌膚抗衰老能力。獨特奶油慕斯質地無比高級精緻、澎潤柔嫩，輕抹即完全融入肌膚中，合而為一，堪稱最完美的成分調配，擦拭後形成保護層，讓肌膚保濕一整天。

嬌蘭第五代蘭鑽極萃氧生乳霜。（圖／品牌提供）

▍2.黛珂超微導修護精粹

黛珂明星商品「保濕美容液」一直是品牌熱銷商品，今年改版再升級，推出「超微導全能修護精粹」，不只擁有維持肌膚保濕屏障機能，兼具修護及抗老等多工效能，同時改善常見的肌膚困擾，除了承襲前一代「保濕美容液」的保濕、前導機能外，更網羅了修護、屏障、抗老等現代人在意的肌膚問題，並給予快速的完美解答。

黛珂超微導修護精粹質地清爽，吸收迅速。（邱映慈攝）

黛珂超微導修護精粹推出30ML、500ML、750ML三種容量的版本。（邱映慈攝）

▍3.AGILE COSMETICS PROJECT (ACP)白油1.49

白油於2018年十一月於日本代官山限量上市，是ACP的第一支產品，上市後受到所有廣大消費者喜愛，ACP是為了進化而生的保養品牌，將致力於聆聽顧客的使用回饋，收集使用心得後在今年冬天推出進化版「白油1.49」，添加了火龍果萃取物，能夠增加保濕度與明亮膚色的效果，完成水潤同時明亮素顏的發光肌。