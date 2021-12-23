東洋（4105）控告前董事長林榮錦背信案，最高法院23日將全案發回台灣高等法院更審；林榮錦晚間發出聲明表示「遺憾」，他指出，任職於東洋十餘年的時間，並沒有做過任何傷害東洋的違法行為，針對判決結果，他強調「絕不會倒下，會繼續努力向法院證明原本就應該有的清白」！

林榮錦聲明如下：

一、關於最高法院今日將全案發回台灣高等法院更審，本人尊重但相當遺憾！先前台灣高等法院法官全盤瞭解生技產業的特性，審慎分析後才作出無罪判決，這次意外遭到發回，諒係因為未能詳細審酌生技產業的藥品研發，牽涉專業且高度分工所致。我一直認為台灣生技產業未來的發展，一定要與世界先進國家合作，並且共享利益、分散風險，我的初衷迄今沒有改變，我也將持續努力尋求爭取理解，並保障自身法律權益。

二、本人在任職於東洋十餘年的時間，並沒有做過任何傷害東洋的違法行為，一直秉持初衷，將從瀕臨破產的東洋，打造成台灣有目共睹的生技製藥公司。生技產業更是我投入一生的摯愛，在全球疫情嚴厲的考驗下，台灣再次讓全世界看到我們的醫療軟實力以及生醫產業的無窮潛力，也正是台灣的生技醫藥公司高速轉動、積極引進國際資源，尋求在國際立足的絕佳機會，期盼未來能攜手合作打進世界盃，而不是僅在島內短視內鬥。我絕不會倒下，我會繼續努力向法院證明我原本就應該有的清白！