美股繼續領漲，台股23日開高收連三紅，外資匯入並擴大買超力道，加上出口商進場拋匯，激勵新台幣升勢強，一舉衝破27.8元，上演股匯雙漲，終場收在27.788元兌1美元的近一周新高，升值3.2分，已連續三個交易日走揚，總成交量10.825億美元，為一個月來單日新低。

外匯交易員表示，美國經濟數據樂觀，且Omicron確診重症住院率低，金融市場風險情緒取溫，美股四大指數攻勢延續，帶動主要股市一片紅通通，台股也跟著開高上衝，雖未能一舉站上「萬八」（18000點）但最後大漲119點至17946點，連動新台幣升勢延續。且外資加大買超台股新台幣180億元，並且匯入資金，及出口商年終拋匯需求仍進場，進一步推高新台幣盤中來到27.755元。

外匯交易員指出，外資大多開始耶誕節假期，反應在匯市量能縮小，但仍有部份匯入加碼台股，主要是年終封關愈來愈近，預料出口商拋匯需求出籠，短線新台幣應是欲弱不易格局居多。