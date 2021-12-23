「2021年銀髮友善食品頒獎典禮暨Eatender專區發表」23日在台北國際食品展大會主舞臺閃亮登場，農委會副主委陳添壽特別蒞臨頒獎，邀請各界共同體驗長者飲食新消費與新風貌。

農委會表示，2021年度共有163項產品入圍銀髮友善食品，其中有19項產品獲頒銀髮友善食品獎座。這些產品皆使用優質的在地農畜水產為原料，加工成為在營養機能、風味口感、質地特色及使用便利性等方面，對銀髮長者更友善的飲食選擇。

會中同時進行與8家零售通路業者(包括momo購物網、ok超商、中化銀髮好物嚴選、東森購物網、家樂福線上購物、健康食彩、熊媽媽買菜網、樂齡網)，合作設立Eatender專區的發表會，未來長者及孝親者在購買上更添便利。

陳添壽指出，台灣將於2025年進入超高齡社會，滿足高齡長者飲食生活之新產品及新服務為重要商機，尤其臺灣生產多樣化且新鮮優質的農畜水產品，透過食品科技加值，不僅可擴大在地農產食材多元應用，也為農食業者產品開拓新市場，更為長者增加飲食多樣性及選擇性，協助高齡社會健康發展。

農委會自2016年起舉辦「銀髮友善食品評選活動」，獲得各界關注及熱烈參與，迄今已有188家廠商、826項產品報名參選，累計評選出125家、446項銀髮友善食品。本年度報名廠家與產品數皆較去年成長，產品種類亦擴大，經20餘位各領域專家嚴謹的評選，最後有19項產品獲頒25項各式獎座，包括整體表現優異的金饌獎，以及在營養機能、質地特色、份量備餐、包裝設計、創新、發展潛力等面向表現突出的獎項，以引領各界更重視不同銀髮長者的飲食需求。

農委會表示，為協助業者生產品質管理及消費者選購辨識，該會委由財團法人食品工業發展研究所於108年註冊銀髮友善食品Eatender標誌，並推動獲選產品申請使用Eatender標誌及質地友善性標示。迄今累計231項銀髮友善食品申請使用Eatender標誌，其中已有105項產品將Eatender標示在產品上，65項產品進行質地友善性標示，產值達5.3億元，同時已有產品出口至香港和日本等國外市場。