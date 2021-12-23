證交所今年辦理第18屆「校園證券投資智慧王」全國大專院校知識競賽活動，全台灣共有1815隊，5445位學生報名，經過激烈的網路初賽及緊張刺激的分區複賽，共有12隊晉級總決賽，將於12月29日在證交所101大樓爭取總冠軍之最高榮譽，以及10萬元高額獎學金。

今年各（北一、北二、中、南）區共40隊進入複賽，各區前3名隊伍晉級決賽，共有來自國立台灣大學、中國科技大學、輔仁大學、國立聯合大學、亞洲大學、國立勤益科技大學、國立屏東大學、國立中山大學、國立高雄大學等大專院校計12支隊伍，將於12月29日在101大樓角逐桂冠，冠軍隊伍將獲頒10萬元獎學金及獎狀與獎牌，另取2隊並列亞軍各獲頒3萬元獎學金及獎狀與獎牌。

證交所在各區辦理複賽時，特別規劃證券市場財經講座，由市場推廣部經理陳欣昌主講「掌握財富從認識證券市場了解風險開始」，說明國內投資人年齡結構已趨年輕化，惟年輕人如果沒有先了解自己的不足之處以及風險屬性，即急於投入股市，將導致信用風險增加。