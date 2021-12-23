桃園市一名補習班狼師，去年1月上課時，找來班上一位6歲女童，佯稱要和她玩「猜食物」，接著帶女童進入廁所，蒙上雙眼後，將果醬塗在自己生殖器放進她口中，事後擔心遭識破，還偷偷跑去超商買熱狗便女童說吃的是真的，要誤導女童，狼師想逃避法律，還申請精神鑑定被鑑定出具有戀童癖，但認知及意識均為正常，法官怒斥他毫無人性，依對未滿14歲女子強制性交罪判他8年6月，可上訴。

根據判決書記載，該位狼師在桃園市某補習班擔任教師，在109年1月時，竟趁與班上一名6歲女童玩遊戲時，將女童帶到廁所，佯稱欲要和她玩猜食物名稱之遊戲，以眼罩遮住女童眼睛後，將果醬塗在自己生殖器上，再將生殖器放入A女童口中，經女童告訴師長後報警提告。

狼師在偵訊時坦承犯案，被害女童家屬、補習班其他老師也都指證歷歷，並無隱瞞，補習班監視器畫面也清楚錄下她帶女童前往廁所的畫面。

法院審理時，該名狼師及辯護人主張要精神鑑定，經法院送衛生福利部桃園療養院鑑定狼師犯案時精神狀況，其鑑定結果為：「符合戀童症（Pedophilic disorder ），排他型，性欲只受女性吸引的診斷。狼師未因精神症狀或疾患，其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有降低或達不能的程度

法官還查出，狼師曾表明，做這件事情讓他自己很害怕，所以就利用中午的時候去買熱狗，然後跟A 女說這就是遊戲時吃的熱狗，企圖騙女童在案發時吃的是真的熱狗，顯示狼師犯後擔心犯行曝光，還特地前往便利商店購買熱狗圓謊，且在其形跡敗露後，曾下跪求取女童女父親之原諒，精神狀況相當良好且認知清楚。

法官認定狼師自109 年1 月起即擔任補習班教師，教導A女童已有相當時日，並非第一=次見到女童就進行性侵害行為，顯見狼師並非不能抑制其性衝動。

法官審理認為，審酌被告為逞一己之性慾，罔顧未滿14歲女童之人格發展及心靈感受，利用女童對被告身為教師之信任，以及女童對性事之不解，恣意對女童有性交行為，犯行不僅違背善良風俗，對社會產生負面影響，更對於A女童日後之身心健康及人格發展造成嚴重影響，念狼師犯後始終坦承犯行，依對未滿14歲女子強制性交罪判他8年6月，可上訴。