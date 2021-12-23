國立海洋科技博物館於主題館打造海洋立體螺旋溜滑梯，全長32.8公尺。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館於主題館打造海洋立體螺旋溜滑梯，全長32.8公尺。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館於主題館打造海洋立體螺旋溜滑梯，設施從5樓延伸至2樓，全長32.8公尺、垂直高度11.5公尺，號稱全世界第一座錢饅溜滑梯，今天展開試營運，另為讓民眾歡度耶誕節，特別於25、26日祭出優惠，購票滿500元即贈千元優惠護照。

海科館長陳素芬表示，海洋立體螺旋溜滑梯溜搭配海洋生物手工彩繪，號稱為全世界第一座錢饅溜滑梯，一趟僅需4秒鐘，今年12月24日至明年1月6日為試營運日，期間民眾只要填寫問券，即可免費體驗1次，未來入館則需付費50元。

陳素芬說，海科館除了有參觀學習與互動體驗的展館外，也希望假日能有場域空間，提供民眾觀賞優質演出，歡迎優秀團隊多多利用海科館的場域進行表演。另外，因應耶誕節慶，位在北寧路館區與海科館大門入口處也布置耶誕彩燈，供民眾拍照欣賞，大門也同時延長到晚上8點才關門，至明年元宵節前，讓民眾可以欣賞海科夜晚的美麗。

海科館說明，25、26日周休假日除辦應景活動，另推出海科購票滿500元贈送千元優惠護照，另為樂迎耶誕及歡送今年喜迎來年，計畫在主題館5樓階梯舞台舉辦3場「樂來海科音樂饗宴」，邀請樂團與合唱團體，透過音樂和歌聲陪伴民眾揮別今年疫情的沉寂。

此外，26日提供DIY手作課程「耶誕樹耳環架手作體驗」與「耶誕花環圈麵包手作體驗」，透別邀請老師指導學員，創作屬於自己的耶誕花園。海科館指出，開放報名後，吸引許多民眾熱烈參與，為滿足民眾期待，將加開「耶誕樹耳環架手作體驗」場次。