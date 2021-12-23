王力宏遭李靚蕾爆出一連串不堪行徑後，風波似乎沒因為他的道歉而平息，還扯出不少案外案，而李靚蕾今(23日)下午又發文，希望這是最後一封信，盼事件能落幕，不過By2妹Yumi的閨密也火速反擊。

Yumi被指是介入王力宏、李靚蕾婚姻的小三，雖然她發文否認，還稱已報警，仍受到輿論撻伐，22日她的閨密「做個小孩007」爆出她輕生的消息，還不斷替Yumi聲援。

Yumi閨密替她抱不平。(圖／翻攝自微博)

Yumi閨密替她反擊李靚蕾。(圖／翻攝自微博)

「做個小孩007」稍早轉發李靚蕾最新的聲明，反嗆對方「事件總會過去，一切都終將歸於平靜，可是受害者卻將永遠活在事件之中」，之後又二度轉發聲明，「想要就此停止，讓一切停在對妳最有利的地方，沒那麼好的事」，似乎意有所指，暗示手中握有證據反擊李靚蕾，對此，網友也留言「有證據就趕快拿出來吧」、「期待您的後續」。

之前，「做個小孩007」就曬出Yumi輕生後送急診的照片，表示她因藥物中毒，目前在洗胃中，更強調Yumi根本沒有介入王力宏跟李靚蕾的婚姻，這件事王力宏最清楚，「如果她真的出什麼事！！！我絕不原諒！」

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