甜點和零食總能療癒吃貨的心，gelato pique cafe、康青龍、快車肉乾近日推出聯名商品，在冬天來一口好吃的可麗餅，喝一口手搖飲，搭配一吃就停不下來的浪味仙，一飽口福超滿足！

▍1.gelato pique cafe X w/f浪花﹒X'mas限定療癒系甜點

瀰漫著溫馨氛圍的聖誕佳節即將到來，在冷冷的天氣搭配令人暖心的甜蜜美食，是既幸福又不可或缺的一大享受。來自日本高人氣夢幻午茶gelato pique café皮克咖啡可麗餅屋，除了推出聖誕限量新品「覆盆子起司蛋糕可麗餅」，更是攜手w/f浪花花藝推出聖誕聯名花禮，由最美花藝老師─陳艾琳操刀，將gelato pique café皮克咖啡可麗餅屋打造成信義區最夢幻聖誕打卡點「w/f浪花花藝快閃店」，邀請您一同品嚐幸福的甜蜜滋味同時將最夢幻的聖誕花禮一起帶回家與家人分享。

gelato Pique cafe聯名聖誕花禮包含棉花玫瑰花束、覆盆子起司蛋糕可麗餅。（圖／品牌提供）

▍2.康青龍 X 卡娜赫拉的小動物限定聯名

康青龍攜手可愛的日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物，推出魔法幻色杯、可拆洗環保吸管、叉匙餐具組與手機支架等共5種聯名商品外，杯身、封膜通通變成P助與粉紅兔兔各種喝飲料的可愛造型！此外，經典熱銷雙芋系列在粉絲敲碗期待下暖心回歸，即日起將與可愛的卡娜赫拉的小動物一起帶給消費者最療癒的飲品體驗。

康青龍與卡娜赫拉的小動物聯名推出限量商品，包含魔法幻色杯、可拆洗環保吸管、叉匙餐具組與手機支架。（圖／品牌提供）

軟萌可愛的P助與粉紅兔兔造型紙杯和封膜，提供滿滿的療癒感。（圖／品牌提供）

▍3.快車肉乾 X 浪味仙聯名蜜汁肉乾口味浪味仙

2022年農曆春節將至，為迎接全家齊聚團圓的時刻，家家戶戶開始準備年貨，「肉乾」更是年節不可或缺的應景零嘴之一。擁有「香脆肉紙」及「特厚蜜汁肉乾」的台灣超人氣肉乾品牌「快車肉乾」，是網友票選第一名的肉乾品牌，這次「快車肉乾」將聯手超過50年的經典餅乾「浪味仙」，重磅推出新春限定「蜜汁肉乾口味浪味仙」，以快車肉乾家傳釀造的蜜汁醬香搭配爆脆的洋芋螺旋餅，一吃就上癮，是今年過年必囤貨的零食。

快車肉乾和浪味仙聯名推出蜜汁肉乾口味浪味仙。（圖／品牌提供）