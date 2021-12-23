投信基金的年度大禮來了。金管會23日表示，「證券投資信託基金管理辦法」已預告完成，年底前將公布生效，將有三大放寬，一是單一基金投資上市櫃公司承銷股票由1％提高到3％；同一投信的全部基金參與同一次承銷股票由3％拉高10％，有助上市櫃公司籌資。

二是開放基金可在一定比率內，投資未達一定評等(如S＆P BBB-以上)或沒有評等的國內次順利債券；三是開放債券型基金可投資金融機構發行的CoCo Bond及TLAC債券，且TLAC債券投 資無上限。

證期局局長郭佳君表示，現行債券型基金不得投資股票或具有股權性質的有價證券，但可以投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債，考量國外債券型基金已可投資金融機構發行具損失吸收能力的債券，如CoCo Bond及TLAC債券，在多數投信業者表達基金有投資需求，所以開放債券型基金可投資CoCo Bond及TL AC債券。

在預告時原本規定債券基金投資CoCo Bond與TLAC債券合計額度，與現行投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債等具股權性質的有價證券合計，不得超過基金淨值的10％；但預告後考量TLAC債券是全球系統性重要銀行發行，同時吸收損失順位是CoCo債券先行，其次才是TLAC，且TLAC信評九成都在BBB級以上，所以決定不用設投資限額。

金管會要求債券型基金投資這類債券，信評要在BB級以上，且若債券轉換為普通股時，代表發行機構告急，投信內部必須訂出處置措施。

證期局亦公布，2020年全球CoCo債發行673億美元，而TLAC債券則發行4646億美元，等於未來債券型基金投資標的大增，且有助提高收益率。

這次投信基金另二大鬆綁，一是對IPO或現金增資等承銷股票，單一基金投資限額由1％拉高到3％，同一投信所有基金認購總額由3％提高到10％，大幅增加投信基金的認購能力與投資彈性，亦增加同集團兄弟證券的承銷能力，若同集團還有保險公司，包銷能力更強大，等於10兆投信資金挺台股。

第二項是開放基金可在一定比率內，投資未達一定評等或沒有評等的國內次順利債券，現行各基金投資未達一定評等或沒有評等的債券，如債券基金不得逾其淨值的20％、平衡型 或多重資產則不逾30％，但國內次順位債則要求要達一定評等才能投資，國內企業常用次順位債券募資，但可能沒有信評，這次放行後，各基金亦得在限額內投資，增加國內次順位債券的募資成功率。