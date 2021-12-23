機車業龍頭（KYMCO）於24日開展的國際摩托車新車展覽會中，宣告多項重磅消息，首先全球首發紅牌豪華三輪探險巡旅CV3以38.8萬元的全球首購價正式上市；「最強白牌」的光陽KRV推出KRV OHLINS限量版，預購價14.88萬元，同場更加碼推出光陽白牌全車系年終回饋，以及DT X360與GDINK CT300的分期獨享優惠價，衝刺歲末年終銷售業績。

光陽指出，全新登場的CV3原價42.8萬元，特別以全球首購價38.8萬元回饋消費者，不僅現折4萬元，更可享60期零利率優惠，優惠期間僅至2022年1月31日。

光陽表示，KRV OHLINS限量版是由國際知名避震器大廠OHLINS原廠針對KRV特性調校設定，採用與光陽超級跑旅AK 550相同的獨立式搖臂與PTM傳動系統，除了可以降低車身重心，讓車輛前後配重最佳化，KRV的引擎車架一體式設計，更能夠大幅度提升過彎時的車輛剛性與穩定性，讓騎士擁有隨性穿梭的操控樂趣，享受人車一體的終極感受。KRV OHLINS限量版預購價為14.88萬元（含牌險），現金或分期皆同價。

此外，為慶祝光陽今年在台灣機車市場蟬聯銷售冠軍，針對品牌的白牌全機種推出年終回饋，即日起至12月30日購車完成領牌，加碼贈送1000元禮券；或是12月底前預購，若因缺車於明年才能汰舊領牌（配合通知完成汰舊換新領牌），同享1000元禮券優惠。

光陽跨界大型速克達DT X360推出分期優惠方案，購車享乙式全險（價值1.2萬元）、零元交車方案（價值5000元）、36期分期專案（價值9000元），只要於12月29日前入手，就可直接享受總價高達2.6萬元的分期優惠。

另一款熱銷重機GDINK CT300，也同步推出16.3萬元的分期獨享優惠價（建議售價為17.8萬元），包含36期分期零利率（價值8000元）、零元交車方案（價值7000元）、響尾蛇行車記錄器（價值6680元），優惠總價高達36680元。