「中高齡者及高齡者就業促進法」去年12月4日上路，但長期支持與推動中高齡就業的弘道老人福利基金會卻發見「勞動基準法」、「勞工保險條例」以及「就業保險法」中，對65歲以上就業勞工仍有其限制、並未做出相對應的調整，讓中高齡就業專法的推動綁手綁腳，影響企業聘僱意願，也白費了設置該法的用心。

如「勞基法」明文規定，年滿65歲工作者，雇主得強制勞工退休，導致65歲以上高齡者如有意願繼續就業，雇主可依法令不予繼續雇用，弘道老人福利基金會認為，是第一個不利高齡持續就業的關卡，退休年齡是否仍有存在必要或應該調整退休年齡，都值得思慮。

弘道老人福利基金會長期支持與推動中高齡就業。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

而雖然「勞工保險條例」中65歲以上雖仍可續保，但「就業保險法」則強制年滿65歲以上不再納保，有關高齡者的失業補償、職業訓練之相關權益都受到影響，弘道老人福利基金會發現，在今年新冠肺炎疫情下，許多高齡者因無法投保「就業保險」而一度無法取得紓困金；而雖然開放雇主使用「定期契約」聘僱中高齡就業，但滿65歲以上依然可以投保的「勞保」是以薪資級距計算而非實際工時計算，因此雇主投保成本將高於實際薪資，且部分保險公司直接拒保65歲以上的勞工，若接受投保其保費亦高於65歲以下的2到3倍。

弘道老人福利基金會長期支持與推動中高齡就業。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

弘道老人福利基金會執行長李若綺認為，中高齡就業專法中明訂禁止年齡歧視，但現行勞基法以及就業保險法的法條中，卻都有65歲的年齡上限，與專法立法精神相違背，並影響雇主聘僱意願，期待政府能通盤檢視現行相關政策法令，讓法條能互相支應而非互相牴觸，才能有助於推動中、高齡就業。

對此，勞動部勞動保險司司長陳美女表示，目前有年齡限制為就業保險法，明定65歲以上勞工不得加保，而目前勞保年金平均請領年齡約為62歲，是否要因應中高齡專法修法仍待研議；勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨則說，雖然勞基法給予雇主可以「強制退休」滿65歲的勞工，但該條文是讓雇主做人力調整，但也不是強制雇主要在勞工年滿65歲時退休。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠說，為鼓勵企業留下高齡人才，發展署持續推動「繼續僱用獎勵」，只要繼續僱用年滿65歲的高齡勞工，勞動部就會給予最高25.8萬元的獎勵；發展署表示，雖然中高齡者勞參率已突破65％，但高齡勞工勞參率相較日本、韓國、美國等主要國家仍低，也呼籲企業共同珍惜及善加運用中高齡者及高齡者的豐富經驗、智慧與歷練，讓企業與中高齡及高齡勞工成為雙贏夥伴關係。