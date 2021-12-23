無黨籍立委高金素梅日前搭「公投小戰車」至高雄進行公投宣講時，獲得在地人熱情回應。前國民黨立委、商業總會理事長許舒博表示，高金素梅和現任高雄市長陳其邁有一搏的機會。

許舒博接受香港媒體《中評社》專訪時表示，外傳高金素梅先前在高雄宣傳公投是試水溫，如果屬實，高金素梅口才不錯，是有和陳其邁一搏的機會，但她要如何打進高雄人的心裡而得到認同，有待觀察。

許舒博認為，國民黨2022年縣市長選舉能否勝選，關鍵在桃園市。國民黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都穩；台南市長選舉則無望，因為實在沒合適人選；至於高雄市，雖有前立法院長王金平相助，但只靠王金平是不夠的。

許舒博指出，國民黨不一定能拿回台北市，民進黨六都人選由總統蔡英文指定，不管派誰選台北，如果在藍綠一對一的情況下，國民黨是樂觀的；但如果在「三腳督」的情況下，國民黨很拚都還不一定會贏。

許舒博接著指出，桃園市長選戰，不論蔡英文派誰選，民進黨立委鄭運鵬、黃世杰、前立委鄭寶清、前台聯立委黃適卓4人相爭，除非國民黨另外派出人選，這就難講，否則長年耕耘的國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝，比較有勝算。