比起聲名遠播的「水逆」，其實金星逆行對運勢的影響更大，畢竟金星左右著人們的愛情、財富、享樂、自我價值等。運勢命理網站靈匣網分享金星逆行12星座該注意的事項，而王力宏、李靚蕾星座金牛座、牡羊座恰好落入這次金星逆行的重度受災區。

2021年12月19日的18：36分，金星在摩羯座開始逆行了，這場逆行將會持續到2022年的1月29日，長達40天之久。這次金星由順行轉逆行的度數正好接近冥王星，所以金星在停滯期長時間與冥王星合相，可能會帶來非常明顯而強烈的影響。尤其人際關係、愛情和金錢問題，會成為大家未來兩個月需要重點關注的領域，可以同時參考太陽與上升星座。

受災區：★★★★★

金牛座、摩羯座、天秤座、巨蟹座、牡羊座

金星逆行期間的你們可能會回憶起一些不好的事情，陷入低落的情緒迴圈，但也因此去思考一些關於人生意義、個人需求等問題。前任、老朋友可能突然闖入你的生活裡，有人歡喜有人愁。

金星和冥王星的相位會急速催化感情關係，有伴侶的人會渴望穩定下來，與另一半商討結婚事宜。但同時這裡需要特別提醒，你們對另一半不要起疑心，冥王星容易激發佔有慾，將你們的負面思維放大，最後鬧得不歡而散。單身的人容易反覆陷入曖昧不明的情況中，一部份的人會瘋狂的思念前任。建議如果某段關係讓你倍感壓力，遠離那些帶給你負面情緒的人，調整好自己的狀態才是明智之舉。

工作上，你們手上一些項目的推動可能會變慢，或者收益低於預期。此外，這期間不要處理關於房屋之類的問題，就算是購買傢俱和裝飾品也要盡量避開，容易出差錯。

陰影區：★★★☆☆

雙子座、射手座、獅子座、天蠍座

金逆期間請你們多多注意自己的人際關係，感情上不要太過敏感，挑另一半或朋友的刺其實就是在給自己找麻煩，尤其是近一個多月，盡量避免爭執產生，容易控制不好脾氣做出衝動之舉。

在職場，如果不想自己辛辛苦苦的工作成果白費了，請務必要留心自己的工作態度，語氣上溫柔、緩和一點，不要強出頭急著表現自己，工作也會順利很多。另外這個時期最好也不好跟人有利益關係的連結，比如借錢或者幫人做擔保之類的，很有可能後續會出現糾紛，甚至可能上升到法律層面。

輻射區：★★☆☆☆

處女座、水瓶座、雙魚座

金星逆行會激起你們的反叛心理。比如還算平靜的工作，突然想辭職找點新突破；感情也沒出什麼毛病，但是突然覺得乏味到令你們想分手；原本消費比較節制的，突然想花錢買樂子等等。

所以未來2個月，你們在做任何決定前最好三思而後行，搞清楚是自己真的需要這麼做，還是只是受到負面情緒干擾而產生的念頭。另外，在此期間不適合去做跟「美」、「外觀」、「造型」有關的事項。比如整容、裝修房子等等，大概率會踩雷。