人氣YouTube頻道「Pan Piano」由女鋼琴老師小P經營，她除了是鋼琴家外，時常分享Cosplay動漫人物彈琴的影片，不露面但展現火辣身材成為她的特色，擁有近300萬粉絲；今（23）日小P無預警在臉書宣布，YouTube頻道數日後將遭到停用，背後原因令網友哀號一片。

女鋼琴老師小P在經營YouTube頻道「Pan Piano」後，雖然不露臉，但以高超琴技和火辣身材，成功累積百萬粉絲追蹤，每每有新影片都會湧入許多網友觀賞留言；過去就曾多次被《批踢踢實業坊》鄉民討論，認為小P已經紅到海外，還是台灣訂閱數最多的個人YouTuber，未來不可限量。

不過，今日小P無預警在臉書粉絲專頁《小p的音樂工房》發文，表示頻道近期連日收到版權侵害警告，申訴人都是同一人，來自越南的J字母開頭公司，儘管已經將相關影片下架，甚至主動聯繫對方，但他們堅持除非支付權利金，否則會繼續申訴。

但在經過多次聯繫和調查，小P和其他工作夥伴推測J公司屬詐騙單位，目前已向YouTube提交回覆通知希望駁回侵權警告；但還在審核期間又收到其他P字母開頭公司檢舉侵權，她們合理懷疑是J公司詐騙同夥。Pan Piano因為收到3個版權警告，導致她無法上傳新影片，頻道更可能在數日後遭到停用。

在頻道可能停用的消息曝光，粉絲感到超不捨，尤其看不到小P超強琴技和性感身材都很崩潰，「辛苦妳了，經營頻道不容易」、「太扯，版權蟑螂出現了」、「這一看就知道是詐騙；小P也感謝長期支持她的觀眾，但面對目前窘境還是只能先和大家致歉，也表示會盡力處理，有新的後續會再說明。