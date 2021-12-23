江俊翰跟賴慧如在民視八點檔《黃金歲月》組成的復仇者聯盟，要對付尤家綜合醫院的尤秀英及李天寶，在江俊翰飾演的孫彥良醫師指導下，賴慧如從被拋棄的西餐廳歌手小辣椒，搖身一變成職場公關高手，昨晚預告一播出就讓觀眾敲碗期待阿嬌的轉變，賴慧如則喊話：「接下來天寶的皮真的要繃緊一點，阿嬌不是叫假的！」

賴慧如表示，從以歌手身分出道以來，就沒有剪過這麼短的頭髮，這次為了角色阿嬌的轉換，忍痛把自己的寶貴長髮剪掉。原本現在是她頭髮留最長的時候，當通知髮型要轉換的時候，內心有糾結了一下，坐在理髮椅子上，看設計師一把就剪去20多公分，讓她當場倒吸一口氣，真的會捨不得，只是剪完頭髮後，身邊的人都說這樣好看比較年輕，讓她自嘲說「好像怪怪的喔！我本來就很年輕啦！」一旁的江俊翰也誇讚賴慧如新髮型超讚的，且復仇的阿嬌更有發揮的地方，誇現在的阿嬌很像《大時代》的黑若蘭，簡稱是「黑蘭嬌」，講完兩人還相視而笑。

江俊翰表示，這一次的孫彥良醫師，演起來特別過癮，因為角色是外冷內熱，所以時常要保持著很專注的狀態，加上頭腦清楚有智慧且反應很快的醫生，雖善於計謀但絕不傷害別人，所以演出跟上一檔的吳志誠差別蠻大，這次跟賴慧如攜手組復仇者聯盟，喊話要一起打怪。