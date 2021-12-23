美智庫保衛民主基金會分析師布斯特(Ryan Brobst)等人，近日投書「Defense One」。文中指出，隨著俄國與中國大陸競相發展滯空彈藥，加上陸俄雙方頻頻舉行聯合軍演，未來美國與大陸、俄羅斯的衝突中，勢必面臨滯空彈藥的威脅；加上大陸無人機在全球市場實力，以及俄國強大的軍售能量，滯空彈藥恐擴散至全球各地，成為美軍在戰場上的隱憂。

文中以2020年的亞塞拜然境內的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）戰爭為例；當時，亞塞拜然使用Harop與其他以色列製造的滯空彈藥，迅速取得對亞美尼亞的勝利。

Harop為一款大型的滯空彈藥，續航力為6小時，作戰距離約1000公里，彈頭重約23公斤。每逢移動甲車之前，亞塞拜然都會先使用Harop空襲亞美尼亞防空系統。在Harop威脅之下，1名亞美尼亞的士兵無奈地描述，「我們無處可藏，我們無法回擊」。

※北京： CH-817、WS-43、CH-901

這場戰爭持續緊44天，卻引起俄國與中國大陸的關注。目前大陸已有CH-817與WS-43。前者為一款人員殺傷滯空彈藥，彈藥重量不到2磅；後者的續航力約30分鐘，可配備20公斤的彈頭。此外大陸還有CH-301，能在空中盤旋長達2個小時，並執行蜂群作戰與摧毀輕型裝甲載具。

※俄國：KUB-BLA與柳葉刀

同樣地，俄國也正研積極發滯空彈藥。2019年，俄國推出KUB-BLA；據報導指出，其續航力達30分鐘，酬載約2到3公斤。另一款則名為「柳葉刀」(Lantset)，作戰半徑約40公里，俯衝速率高達300 kmh。

俄國之所以認定滯空彈藥可以在戰場上奏效，主要是因為俄製的防空系統在納戈爾諾．卡拉巴赫戰場慘遭以色列製造的滯空彈藥蹂躪。由於敘利亞的俄製防空系統多次遭以色列製的滯空彈藥摧毀，才讓後續空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊得以順利執行。

※美與中俄衝突將面臨滯空彈藥攻擊

由於俄國與中國大陸愈來愈頻繁一同進行軍事演習，並分享經驗教訓，未來兩者很可能會優先考慮持續研發並部署滯空彈藥。因此，五角大廈的戰爭計畫者必須假定在與俄國或中國大陸的任何衝突中，美軍都必須面對滯空彈藥的襲擊。甚至，有鑑於北京無人機銷生產與銷售量，加上莫斯科長期以來的軍售實力，五角大廈應該預設兩國生產的神風無人機，將迅速擴散至全球各地。

※伊朗也加入滯空彈藥研發

事實上，伊朗滯空彈藥的加速研發與部署，就證明不只北京與莫斯科看上了神風無人機的特點。伊朗製造各種款式的滯空彈藥，也是第一個部署神風無人機對抗美軍的國家。2021年2月以來，伊朗代理人疑似對駐紮於伊拉克的阿比爾、阿薩德空軍基地與哈里里機場的美軍，利用滯空彈藥發動攻擊。

因此，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，自從即製爆裂物在伊拉克戰場出現後，小型且便宜的滯空炸彈的擴散，成為2021年最受人關注的戰術發展。

作者認為，滯空彈藥正改變戰爭性質。在納戈爾諾．卡拉巴赫戰場上，它曾讓亞美尼亞軍隊措手不及。面對前車之鑑，該文呼籲五角大廈與以色列等盟國合作，不只加速滯空彈藥的採購與部署，甚至研發下一代的滯空彈藥，以支持陸戰隊的新作戰概念，進而確保美軍不會在戰場因滯空彈藥的攻擊而手足無措。